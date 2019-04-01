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سقوط عاطلين بحوزتهما كميات من الفودو والأستروكس فى الإسماعيلية

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:36 ص
سقوط عاطلين بحوزتهما كميات من الفودو والأستروكس فى الإسماعيلية مخدر الفودو - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على عاطلين بحوزتهما كميات من الفودود والأستروكس بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالمحافظة.
 
كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط  كل من، المتهم "محمود.م.ع" 29 عاما، عاطل مقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 100جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ال.ع" 30 عاما، عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن حوالى 100جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمان بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد .
 
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهما المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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