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سقوط عاطلبن لإلقائهما "الشطة" فى وجه سائق واستوليا على سيارته بمصر القديمة

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:46 ص
سقوط عاطلبن لإلقائهما "الشطة" فى وجه سائق واستوليا على سيارته بمصر القديمة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، القبض على مسجلين خطر بعد سرقتهم سيارة فى مطاردة مثيرة مع قوات الأمن، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

واستغاث سائق بقوات الأمن التابعة لقسم شرطة مصر القديمة، بأنه حال سيره بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة المعادى مستقلاً سيارة، ويعمل عليها كسائق بإحدى شركات نقل الركاب استقل صحبته شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا توصيلهما لدائرة القسم، وفور وصولهما قام أحدهما بإخراج زجاجة مياه غازية بداخلها مادة حارقة سائل "شطة حمراء"، وإلقائها على وجهه واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى وفرا هاربين.

 

وبتتبع خط سير هروب المتهمان أمكن ضبطهما وتبين أن أحدهما (سبق اتهامه فى 12 قضية آخرهم قضية "مخدرات") مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزتهما (هاتف محمول، والمبلغ المالى المستولى عليه) ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


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