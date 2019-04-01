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الإثنين، 01 أبريل 2019 02:57 م
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سعر اليورو اليوم الاثنين 1-4-2019 وارتفاع العملة الأوروبية أمام الجنيه

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:49 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 1-4-2019 وارتفاع العملة الأوروبية أمام الجنيه يورو - صورة أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الاثنين 1-4-2019، مقارنة بختام تعاملات الأمس، بالغا 19.35 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، فيما سجل فى تعاملات بنك البركة 19.28 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

 

 

وجاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.36 جنيه للشراء

19.52 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.35  جنيه للشراء

19.51 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.35  جنيه للشراء

19.51  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.28 جنيه للشراء

19.59 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.37جنيه للشراء

19.55 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.37 جنيه للشراء

20.54 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.33 جنيه للشراء

19.52 جنيه للبيع

 

 

 


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