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سائق يقتل زميله ويشعل النار فى جثته بعد تعاطيهما المخدرات بالمقطم

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:27 ص
سائق يقتل زميله ويشعل النار فى جثته بعد تعاطيهما المخدرات بالمقطم جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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قتل سائق زميله بعدما سدد له عدة طعنات، وأشعل النيران فى جثته، عقب تعاطيهما المخدرات بجبل المقطم بسبب خلافات، تحرر محضر بالواقعة.  

تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا بالعثور على جثة مجهول متفحمة بالمنطقة الجبلية، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وبإجراء التحريات توصلوا إلى أن سائق"م.ا" 52 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - مسجل شقى خطر وراء ارتكاب الحادث.

عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأكد أنه تقابل مع المجنى عليه وتوجها للمنطقة الجبلية، محل العثور على الجثة، وقاما بتعاطى المواد المخدرة، وحدث خلاف بينهما قام على أثره المجنى عليه بتهديده بسكين، إلا أنه استخلصها منه، وقام بتوجيه عدة طعنات له فأودى بحياته، ووضعه داخل سجادة كانا يجلسان عليها وأشعل النيران به، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بنهر النيل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.


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