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زوجة وزير دفاع أمريكى سابق تدافع عن بايدن بعد نشر صورة "مضللة"

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:23 م
زوجة وزير دفاع أمريكى سابق تدافع عن بايدن بعد نشر صورة "مضللة" الصورة المضللة
كتبت ريم عبد الحميد
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دافعت زوجة وزير دفاع أمريكى سابق عن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، والذى يسعى للترشح للرئاسة الأمريكية، وذلك بعد نشر صورة توحى بأن بايدن يقوم بسلوك غير لائق تجاهها.
 
وبحسب ما ذكر موقع "ذا دايلى بيست"، فأن ستيفانى كارتر، زوجة وزير الدفاع الأمريكى الأسبق أشتون كارتر، قالت إن الصورة التى تجمعهما معا قد تم اقتطاعها بشكل مضلل من قبل خصوم بايدن.
 
ويواجه بايدن رد فعل عنيف إزاء تعامله العاطفى العلنى مع النساء، وذلك بعد أن زعمت سياسية ديمقراطية قيامه بسلوك غير مقبول تجاهها فى عام 2014.
 
وقد دافعت ستيفانى كارتر عن الصورة، التى تم التقاطها فى البيت الأبيض فى فبراير 2015 أثناء أداء زوجها أشتون كارتر القسم لقيادة البنتاجون، وبدا بايدن فى الصورة يقف خلف ستيفانى كارنر واضعا يداه على كتفيها.
الصورة المثيرة للجدل
الصورة المثيرة للجدل
 
وقالت ستيفانى إنها لقطة مأخوذة من فيديو، تم اقتطاعها بشكل مضلل من لحظة امتدت لفترة أطول بين أصدقاء مقربين، ليتم إرسالها فى تغريدة مضحكة وتصبح الصورة المستمرة طوال اليوم.
 
 
وتابعت إنها قالت لمن نشروا الصورة إنها تشعر بالفزع  من أنه وبعد أن اقتطع جزءا من وقته فى هذا اليوم لأداء اليمين مع صديق قديم ومحاولته لدعمها، تتحول إلى مزحة بل ودليل يثبت أنه لا يحترم النساء.
 
 
وكان بايدن قد نفى قيامه بأى سلوك غير لائق، وقال "خلال سنواتى الكثيرة فى الحملة الانتخابية وفى الحياة العامة، بادرت بعدد لا يحصى من المصافحات والمعانقات ومظاهر المحبة والدعم والمواساة. ولم يحدث قط ولا مرة واحدة أن تصرفت بطريقة غير لائقة. وإذا كان هناك ما يشير إلى أننى فعلت فسأنصت بكل احترام. لكن هذه لم تكن نيتى قط".
 

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