زوجة أمام محكمة الأسرة: حماتى بتسرق جهازى وزوجى يتهمنى بكراهيتها

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى تبديد أمام محكمة إمبابة ضد زوجها، طالبت فيها برد منقولاتها وحقوقها الشرعية ومصوغاتها، وأدعت اعتياد قيام حماتها بسلبها منقولاتها ومستلزمات المنزل فى كل زيارة تقوم بها ومنحها لبناتها الثلاثة.

وتضيف "نجاة ع. .أ" فى بلاغها التى حررته أمام قسم شرطة إمبابة "شد وجذب وخلافات طاحنة وقعت بينى وزوجى منذ دخوله منزلى وبيده حماتى منذ ما يزيد عن 6 سنوات وخيرنى بالقبول بالأمر الواقع ومشاركتها لى فى منزلى وحياتى أو الطلاق دون أى حقوق أو تركى معلقة فأخترت القبول مجبرة وعشت فى الذل والعنف".

وأوضحت "أنجبت منه طفلتين خلال فترة زواجى وكان يعاملنى أسوء معاملة ويتعدى على بالضرب ويوافق بصعوبة لذهابى لمنزل أهلى ويتحجج بأى مشكلة تافهه ليظهرنى كمخطئة".

وأكدت "قدمت مستندات طبيبة تفيد تعرضى للضرب وطفلتى الصغرى على يد حماتى بإداة حادة وعندما شكوت لزوجى رفض خروجى من المنزل حتى لا أحرر بلاغ وحبسنى طوال أسبوع".

وتابعت "منذ أن أقتحمت حماتى حياتى وهى تقوم بتعنيفى والتعدى على بالضرب وتستولى على منقولاتى وأموالى وإذا اعترضت تأتى بأولادها حتى يقوموا بمعاقبتى على الشكوى وعدم تلبية أومراها وزوجى يدافع عنها ويتهمنى بكرهيتها".