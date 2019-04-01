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الإثنين، 01 أبريل 2019 07:35 م
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زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر يضرب غرب إيران

الإثنين، 01 أبريل 2019 06:34 م
زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر يضرب غرب إيران زلزال
أ ش أ
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أعلن مركز الزلازل الإيرانى، اليوم الإثنين، أن زلزالا بلغت قوته 2ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب البلاد على الحدود مع العراق.
وأعلن المركز - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - أن الزلزال ضرب مقاطعة كرمنشاه الواقعة على بعد 690 كيلو متر من العاصمة طهران، فيما لم ترد تقارير فورية تفيد وقوع أضرار مادية أو بشرية.
من جانبه، أعلن مركز المسح الجيولوجى الأمريكى أن الزلزال وقع على بعد 31 كيلو متر من مدينة مندلى العراقية على عمق عشرة كيلو متر، فيما ضربت هزتين ارتداديتين فى أقل من ساعة بقوة 9ر4 و 4ر4 درجة على مقياس ريختر.


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