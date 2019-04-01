رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية: مصر بلد الفرص بمختلف المجالات

رسالة واشنطن عبد الحليم سالم

قال المهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حول بعثة طرق الأبواب الحالية: أن مصر بلد الفرص فى مختلف المجالات ومنها قطاعات الطاقة وقطاع النقل واللوجستيات من القطاعات الواعدة فى مصر، لافتا إلى أنه من المهم توضيح خريطة القطاع والفرص المتاحة أمام المستثمرين والقطاع الخاص وهذا دور مهم تحرص البعثة على توضيحه.

وأضاف توفيق أن مصر أنفقت نحو 2 تريليون جنيه مصرى، لتطوير قطاع النقل وتحسين البنية الأساسية خلال السنوات الأربعة الماضية وهذا يمهد لجذب استثمارات كبيرة.

وأشار إلى أن مصر تزامنا مع الاصلاح والمشروعات العملاقة هناك محاربة حاليا للبيروقراطية، مع استمرار الإصلاح، إضافة لتواصل الحكومة مع مجتمع الأعمال وهو ما ينعكس إيجابيا على العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية. كما أنه تم حل مشكلة بعض شركات الأدوية الأمريكية مع وزارة الصحة، بما ينعكس إيجابا علينا.

وقال المهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الصورة تغيرت لمصر من خلال بعثات طرق الأبواب على مدار 35 عاما، ولا سيما فى ظل ما تبذله مصر من جهود فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية مع أوروبا وأيضا مد أوروبا بالغاز.

وأشار أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى الإصلاحات وفى قرب صدور قانون للجمعيات الأهلية وهى أمور إيجابية للغاية ولابد من توضيحها خلال اللقاءات مع بعض الدوائر القريبة من صنع القرار فى واشنطن، وأن جهود الحكومة فى دمج الاقتصادى غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى بدعم مؤسسات دولية يحظى بقبول كبير فى الخارج بجانب حجم الاستثمارات فى مصر سواء توسعات الشركات القائمة أو زيادة رؤوس أموال الشركات مما ساهم فى حركة تنموية كبيرة خاصة أن الأرقام المعلنة عن الاستثمار الأجنبى المباشر لم تتضمن ما سبق ذكره.

وأوضح أنه ووفقا للبيانات فإن حجم الاستثمارات المباشرة يسجل حاليا 21.9 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2018 ما يمثل 19.6%من إجمالى الاستثمارات الأمريكية فى أفريقيا و14.02% من الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه بنهاية يونيو 2018، فإن مصر تعد ثانى أكبر الحاصلين على الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى القارة السمراء بعد جنوب أفريقيا.

وأكد أنه وبحجم استثمارات يصل إلى 1.6 مليار دولار، فإن الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبى فى مصر بعد المملكة المتحدة وبلجيكا فى الفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017 / 2018.