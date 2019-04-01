ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين عن مادورو قوله "إن هجمات كهرومغناطيسية، ألحقت ضررا بخطوط نقل الكهرباء"، مشيرا إلى أن تحقيقا يجري حاليا في حالات الاختراق المحتملة لشبكة الكهرباء في البلاد.

وشهدت مختلف مناطق فنزويلا انقطاعا شاملا للكهرباء مساء أمس الأول السبت ألقت السلطات مسئوليته على هجمات جديدة استهدفت منشآت المنظومة الكهربائية الوطنية، وعقب استعادة خدمة الكهرباء في بعض المناطق صباح الأحد، انقطع التيار من جديد ما فسرته الحكومة باستئناف الهجمات التخريبية.

وتشهد فنزويلا حوادث انقطاع متكرر للكهرباء منذ بداية مارس الماضي، زادت من حدة المشاكل المعيشية في البلاد التي تعصف بها أزمة سياسية واقتصادية عميقة على خلفية الاحتجاجات ضد حكم مادورو ومحاولات المعارضة الإطاحة به.