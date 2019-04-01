رئيس أركان الجيش الإسرائيلى السابق يتهم نتنياهو بـ"سرقة" الانتخابات

غزة (أ ش أ)

اتهم رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلى السابق بينى جانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه يحاول "سرقة" الانتخابات القادمة بعد أن كشف تقرير عن وجود شبكة أخبار زائفة تقوم بالترويج له وتشوه سمعة منافسيه.

وكشفت منظمة لمراقبة الانتخابات - بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، أن مئات من الحسابات الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعى تعمل بالتنسيق مع نتانياهو، وأن حزب "أزرق - أبيض" الإسرائيلي، التابع له جانتس طالب صباح اليوم الاثنين الشرطة بإجراء تحقيق فى تمويل حسابات زائفة تروج للرئيس الوزراء الإسرائيلى وتشوه سمعة منافسيه، فيما ينكر حزب رئيس الوزراء "الليكود" أى تورط له فى الأمر.

وكشف التقرير الذى أصدرته منظمة "التحالف الإسرائيلى"، التى هى منظمة إسرائيلية ليبرالية، النقاب عن أن حزب "أزرق - أبيض" دعا لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إلى الأمر بالوقف الفورى لحملة الأخبار الزائفة "القبيحة".

وجاء بالتقرير أن حسابا حمل اسم "موشيه" يضع صورة عارض الأزياء اليونانى ثيو ثيودوريديس قام بالنشر 18 مرة فقط خلال الأشهر الثلاث الأولى من عام 2018 فيما قفزت عدد منشوراته إلى ألفين و856 مرة خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري.

كما أشار التقرير إلى أنه تم نشر إجمالى 130 ألف منشور جميعهم باللغة العبرية وتلقت هذه المنشورات أكثر من 5ر2 مليون مشاهدة.

وأوضح التقرير أن هذه الحسابات كانت مسئولة عن نشر مجموعة واسعة من المنشورات الانتقادية وفى بعض الحالات "الافترائية" وإذاعة شائعات تسلط الضوء على بينى جانتس وحزبه "أزرق أبيض" فى الوقت الذى يظهر فيه جانتس وحزبه كمنافسين لنتانياهو فى الانتخابات القادمة المقررة فى التاسع من شهر أبريل.