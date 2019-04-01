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دار الإفتاء عن كذبة إبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:36 ص
دار الإفتاء عن كذبة إبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح شعار دار الإفتاء فى إبريل
كتب لؤى على
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دعت دار الإفتاء لعدم المشاركة فيما يعرف بكذبة إبريل تحت شعار "لا تشارك فى كذبة إبريل"، مؤكدة أن المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح.
 
وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك أن الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحدٌ فى قُبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ منها ما أخرجه البخارى ومسلم في "صحيحيهما" واللفظ لمسلم، عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: قال «مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ».
 
 
 
 

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