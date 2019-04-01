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خلال ساعات.. مرافعة دفاع 3 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج"

الإثنين، 01 أبريل 2019 06:00 ص
خلال ساعات.. مرافعة دفاع 3 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج" محكمة_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة دفاع  3 متهمين، فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.


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