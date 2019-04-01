حكومة نيوزيلندا تقدم مشروع قانون لحظر أنواع الأسلحة المستخدمة فى هجوم المسجدين

ولنجتون (أ ش أ)

قدمت حكومة نيوزيلندا مشروع قانون لحظر أنواع الأسلحة التى استخدمها رجل لقتل 50 شخصا فى مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" الشهر الماضى.

وقال وزير الشرطة النيوزيلندى ستيوارت ناش - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، إنه إذا أقر المشرعون مشروع القانون، فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ فى 12 أبريل الجارى، أى بعد أقل من شهر من الهجوم الذى وقع فى 15 مارس بمدينة "كرايست تشيرش".

ويتضمن مشروع القانون حظر جميع الأسلحة ذات الطابع العسكرى والبنادق الهجومية وعالية القدرة .. ولكنه لن يحظر الأسلحة الصغيرة التى يستخدمها غالبية المزارعين فى قتل الحيوانات الضارة للمحاصيل مثل الأرانب.