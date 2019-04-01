video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 09:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حسام زكى: جهود عربية مشتركة لمنع نقل سفارات الدول للقدس

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:19 ص
حسام زكى: جهود عربية مشتركة لمنع نقل سفارات الدول للقدس السفير حسام زكى
تونس(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن جهودا عربية مشتركة تبذل حاليا مع المجتمع الدولى لمنع أى دولة من أن تحذو حذو الولايات المتحدة فى نقل سفارتها إلى مدينة القدس، مشيرا فى الوقت نفسه أن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان باطل ولا يترتب عليه أى آثار قانونية.

وقال السفير زكى ـ فى تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية أوردته اليوم الاثنين، إنه لولا الجهود العربية لكانت هناك أكثر من 40 دولة فى غضون أشهر نقلت سفارتها إلى القدس، ولكن فلسطين ليست وحيدة وتقف بجوارها كل الدول العربية، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه حين تتوفر الإرادة السياسية للدول العربية يتحقق الكثير.

ووصف السفير زكى الاعتراف الأمريكى بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان بالقرار الباطل، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى وروسيا والصين وكل دول العالم رفضته ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنصب نفسها القائمة بأعمال القانونى الدولي.

وبشأن الملف اليمنى، قال زكى إن الجامعة العربية تنحاز للشرعية فى اليمن بمنتهى الوضوح، مضيفا أن الجامعة تثمن جهود المبعوث الأممى لليمن على الرغم من تحفظها لعدم تنسيقه معها بخصوص هذا الملف.

وأشار إلى أن المليشيات الحوثية لم تنفذ اتفاق استكهولم وهناك انتكاسة لهذه الجهود الأممية، معربا عن أمله فى أن يتم التوصل إلى تسوية للملف اليمني.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الفلسطينية تدين قرار البرازيل افتتاح مكتب دبلوماسى فى القدس المحتلة

البرازيل: المكتب الجديد فى القدس جزء من سفارتنا فى إسرائيل

السفير حسام زكى

القدس

منع نقل السفارات للقدس

اسرائيل

الجولان




لا تفوتك
فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة