حسام زكى: جهود عربية مشتركة لمنع نقل سفارات الدول للقدس

تونس(أ ش أ)

أكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن جهودا عربية مشتركة تبذل حاليا مع المجتمع الدولى لمنع أى دولة من أن تحذو حذو الولايات المتحدة فى نقل سفارتها إلى مدينة القدس، مشيرا فى الوقت نفسه أن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان باطل ولا يترتب عليه أى آثار قانونية.

وقال السفير زكى ـ فى تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية أوردته اليوم الاثنين، إنه لولا الجهود العربية لكانت هناك أكثر من 40 دولة فى غضون أشهر نقلت سفارتها إلى القدس، ولكن فلسطين ليست وحيدة وتقف بجوارها كل الدول العربية، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه حين تتوفر الإرادة السياسية للدول العربية يتحقق الكثير.

ووصف السفير زكى الاعتراف الأمريكى بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان بالقرار الباطل، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى وروسيا والصين وكل دول العالم رفضته ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنصب نفسها القائمة بأعمال القانونى الدولي.

وبشأن الملف اليمنى، قال زكى إن الجامعة العربية تنحاز للشرعية فى اليمن بمنتهى الوضوح، مضيفا أن الجامعة تثمن جهود المبعوث الأممى لليمن على الرغم من تحفظها لعدم تنسيقه معها بخصوص هذا الملف.

وأشار إلى أن المليشيات الحوثية لم تنفذ اتفاق استكهولم وهناك انتكاسة لهذه الجهود الأممية، معربا عن أمله فى أن يتم التوصل إلى تسوية للملف اليمني.