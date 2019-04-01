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جنايات سوهاج تحجز الحكم على 21 اخوانيا فى قضية "المغارة" ليوليو المقبل

الإثنين، 01 أبريل 2019 05:30 م
جنايات سوهاج تحجز الحكم على 21 اخوانيا فى قضية "المغارة" ليوليو المقبل هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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حجزت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، الحكم على  21 من عناصر الإخوان ،  متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة" إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو المقبل ، صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

 

 

 


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