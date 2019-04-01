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جامعة دمياط تستضيف اللجنة الطبية العسكرية للكشف على ذو الاحتياجات الخاصة

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:33 م
جامعة دمياط تستضيف اللجنة الطبية العسكرية للكشف على ذو الاحتياجات الخاصة رئيس الجامعة و اللجنة الطبية العسكرية
دمياط معتز الشربينى
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استضافت جامعة دمياط، اليوم، اللجنة الطبية العسكرية من القوات المسلحة، وذلك للكشف على الحالات من الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة، من أبناء محافظة دمياط، والتى تستوجب الإعفاء من التجنيد. 
 
حيث استقبلت الجامعة، أكثر من 250 حالة سواء من طلاب جامعة دمياط، أو غيرها من الجامعات الخاصة والأزهرية، والمعاهد الكائنة بمحافظة دمياط، أو حتى من أبناء المحافظة من غير الدارسين بالجامعات. 
 
خصصت الجامعة، غرف مناسبة للفريق الطبى لتوقيع الكشف بشكل يضمن راحة الأطباء العسكريين، وخصوصية الحالات، كما خصصت الجامعة، عدد ثماني كراسى متحركة لنقل الحالات، التى لا تستطيع القدرة على المشى من باب السيارة إلى مكان الكشف، واستمر توقيع الكشف طوال اليوم، حتى آخر حالة.
 
 
 

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