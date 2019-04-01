جامعة الإسكندرية تفتتح المنتدى الثقافى الثانى لكلية رياض الاطفال

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، صباح اليوم الإثنين، المنتدى الثقافى الثانى لقسم العلوم التربوية، الذى تنظمه كلية رياض الأطفال، بالتعاون مع منظمة اليونسكو ونادى اليونسكو والمعهد العالى للإعلام بالإسكندرية، ومنتدى الإسكندرية للإعلام، والذى أقيم تحت عنوان " التربية الإعلامية فى الطفولة المبكرة " تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة.

وذلك بحضور، والدكتورة هدى بشير عميد كلية رياض الأطفال، والدكتور ممدوح عبد الرحيم الجعفرى أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية، وعدد من أساتذة الإعلام فى مختلف جامعات مصر، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

أكد الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، خلال كلمته على دعم جامعة الإسكندرية لكلية رياض الأطفال بشكل خاص، لتفرد تخصصها، حيث تعد اللبنه الأولى فى بناء المجتمع وشخصية الفرد، من خلال إعداد النشأ فى مرحلة الطفولة المبكرة، وأشار إلى أن التربية الإعلامية تعد أسلوب حياة للتعامل مع الرسائل الإعلامية، وزيادة الوعى الإعلامى للطفل بما يتوافق مع متطلبات هذا العصر من خلال تنمية قدراتهم على نقد وإنتقاء المادة الإعلامية الإيجابية.

وأكدت الدكتورة هدى بشير عميد كلية رياض الأطفال، على أهمية وسائل الإعلام فى حياتنا المعاصرة لتسهيل نقل المعلومات والمعرفة والثقافة الرقمية، ولكن لابد من الإنتباه من خطورة هذه المعلومات على الأطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة، ووفرتها عن طريق تعليمهم كيفية إنتقاء ما يشاهدونه على وسائل التواصل الإجتماعى، وما هو مسموح به ليتناسب مع ثقافتنا وديننا ومجتمعنا، كما أكدت على أن التربية الإعلامية حق لكل مواطن، وأضافت أنها تتمنى أن يتم إدراج التربية الإعلامية فى مناهج التعليم لإعداد جيل قادر على التفكير النقدى ولديه حرية التفكير وإتخاذ القرار.

كما أشارت الدكتورة عزة عبد العزيز عثمان عميد معهد الإسكندرية للإعلام، على أهمية التربية الإعلامية وضرورة تفعيلها فى مؤسسات المجتمع، لمواجهة الشائعات التى يتم نشرها على وسائل التواصل الإجتماعى، وكذلك نشر الوعى بين الجمهور ليستطيع إنتقاء المادة العلمية التى يقرأها والتحقق من مصادر معلوماته.

تم خلال المنتدى، عقد جلسات وورش عمل لمناقشة تحديات التربية الإعلامية فى ضوء مجتمع المعرفة والتربية الإعلامية لذوى الإحتياجات الخاصة، ووسائل التربية الإعلامية للطفل العادى وغير العادى، وعرض برنامج حلوه يا بلدى من أداء أطفال المركز التربوى للطفولة، كما عرض طالبات برنامج التدخل المبكر بعنوان مبادرة "هما مننا"، وأغنية بلغة الإشارة بعنوان "نفس الحروف".