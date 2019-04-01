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الإثنين، 01 أبريل 2019 06:47 م
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تونس تضبط 20 شخصًا على مركب بسواحل المهدية لاجتيازهم الحدود البحرية

الإثنين، 01 أبريل 2019 06:02 م
تونس تضبط 20 شخصًا على مركب بسواحل المهدية لاجتيازهم الحدود البحرية مركب مهاجرين
أ ش أ
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تمكنت الوحدات البحريّة التّابعة للحرس الوطني التونسي من ضبط مركب صيد معطّل على سواحل منطقة الشّابة بولاية المهديّة على متنه 20 شخصًا من ولايات صفاقس وقفصة وقابس وقبلي وتوزر.

وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين أن هؤلاء الأشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحريّة بطريقة غير شرعية باتّجاه إيطاليا إلاّ أنّ المركب تعطّل.

وأذنت النيابة العامة بالتحفظ عليهم جميعًا وتحريك دعوى قضائية بحقهم بتهمة "تكوين مجموعة لاجتياز الحدود البحريّة بطريقة غير شرعية".

وكانت دوريات مشتركة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بعدة ولايات بتونس تمكنت أمس من القبض على 33 شخصًا كانوا بصدد التحضير ومحاولة اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية في ولايات المهدية ونابل والقيروان.


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هجرة غير شرعية

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