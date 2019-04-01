تعيين المهندس أحمد ترك أمينا عاما لجامعة القاهرة

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تعيين المهندس أحمد ترك مدير عام الشئون الهندسية وأمين مساعد الجامعة للمشروعات، أمينا عاما للجامعة خلفا للدكتور مجدي عبد القادر، ووجه مجلس الجامعة الشكر اليوم لعبد القادر، لما قدمه للجامعة من خلال منصبه.

وترشح الدكتور مجدى عبد القادر على منصب عميد كلية التجارة، ويتنافس على منصب عميد الكلية 10 اساتذة، ويتنافس على المنصب، كل من الدكتور وائل عبد الرازق قرطام، والدكتور محمد عبد المنعم جودة، والدكتورة أميرة فؤاد مهران، والدكتور جمال محمد شحاتة، والدكتور محمد حسن عبد العظيم، والدكتور محمد عبد السلام سيد حسنوالدكتور هشام سيد سليمان، والدكتور عبد العزيز عبد التواب هاشم، والدكتور مجدى عبد القادر، والدكتورة لبنى محمد فريد عبد الكريم، وذلك بعد خلو المنصب لتصعيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائبًا لوزير المالية للخزانة العامة.