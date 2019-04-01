تعطل أجهزة الكمبيوتر فى 3 شركات طيران أمريكية فى وقت واحد

رويترز

ذكرت وكالة "رويترز" الإثنين، أن أجهزة الكمبيوتر فى ثلاث شركات طيران أمريكية تعطلت عن العمل في آن واحد، دون أن تحدد الوكالة سبب حدوث هذا العطل.

ووفقا للوكالة فإن شركات الطيران هى "Delta" و"United Airlines" و"Southwest Airlines".