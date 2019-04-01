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الإثنين، 01 أبريل 2019 02:59 م
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تعطل أجهزة الكمبيوتر فى 3 شركات طيران أمريكية فى وقت واحد

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:28 م
تعطل أجهزة الكمبيوتر فى 3 شركات طيران أمريكية فى وقت واحد هاكرز
رويترز
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ذكرت وكالة "رويترز" الإثنين، أن أجهزة الكمبيوتر فى ثلاث شركات طيران أمريكية تعطلت عن العمل في آن واحد، دون أن تحدد الوكالة سبب حدوث هذا العطل.

ووفقا للوكالة فإن شركات الطيران هى "Delta" و"United Airlines" و"Southwest Airlines".

 


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