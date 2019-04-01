ترقية 21 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 26 مدرسًا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من هويدا محمود الأتربي، وريهام ماهر الصراف، وياسر عبد الرحيم بيومي بكلية التربية، وعبير سامي داود، وأيمن إبراهيم بكري بكلية الهندسة، ولمياء إبراهيم مسلم بكلية التربية النوعية، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من فاطمة محمد اللمعي بكلية التربية، وماهي محمد منا، وإيمان فهمي أبو الفتوح بكلية العلوم، وأحلام رجب بسيوني ونادية سعد مرسي بكلية الآداب، وعلياء على زكريا بكلية الحقوق، وشيماء محمد الرفاعي وناهد محمد حبلص وسمير ماهر شعبان ورشا أحمد عبد الرؤوف ولميس محمد داود ونجلاء خليل يوسف بكلية الطب، ومنى عاصم عبد المطلب بكلية طب الأسنان، ونهال أبو الفتوح علي بكلية الهندسة، وسماح عبد الله السملاوي بكلية التربية النوعية.
كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل محمد مصطفى الششتاوي بكلية العلوم، وإيمان فيصل السعداوي ومها محمد عبيد بكلية التجارة، وعلا عبد السلام الفقي بكلية الصيدلة، وإيمان يوسف إسماعيل وسارة محمد الجمال وهند رضا القسط وشيماء محمد هاشم وزهور زكريا السعيد بكلية التمريض، ودينا أحمد الملا، ورحاب عبد الفتاح هلال وأحمد عبد الحميد أبو عمر وصهباء محمود جاد الله ونيفين أبو بكر شلبي ومحمد رشدي الطباخ وأيمن يوسف التباع وسمر عبد الحميد طبرة وأسماء عبد الرؤوف القفاص وأحمد محمود الشرابي ودينه صبري ميخائيل ومحمد إبراهيم العيسوي بكلية الطب، وسهام إبراهيم الفقي وزينب مسعود البليطي وميلودي محمد سعد ومنى إبراهيم خلف الله وهشام محمد كاظم بكلية التربية الرياضية.
بالإضافة إلى الموافقة على منح 28 درجة دكتوراه و51 درجة ماجستير، و12 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.
ترقية 21 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 26 مدرس بجامعة طنطا
الغربية - مصطفى عادل
وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الاخيرة على منح اللقب العلمى لوظيفة استاذ لكل من هويدا محمود الاتربي وريهام ماهر الصراف وياسر عبد الرحيم بيومي بكلية التربية ، وعبير سامي داود وأيمن ابراهيم بكري بكلية الهندسة ، ولمياء ابراهيم مسلم بكلية التربية النوعية ، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من فاطمة محمد اللمعي بكلية التربية ، وماهي محمد منا وايمان فهمي ابو الفتوح بكلية العلوم ، واحلام رجب بسيوني ونادية سعد مرسي بكلية الآداب ، وعلياء على زكريا بكلية الحقوق ، وشيماء محمد الرفاعي وناهد محمد حبلص وسمير ماهر شعبان ورشا احمد عبد الرؤوف ولميس محمد داود ونجلاء خليل يوسف بكلية الطب ، ومنى عاصم عبد المطلب بكلية طب الاسنان ، ونهال أبو الفتوح علي بكلية الهندسة ، وسماح عبد الله السملاوي بكلية التربية النوعية.
كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل محمد مصطفى الششتاوي بكلية العلوم ، وايمان فيصل السعداوي ومها محمد عبيد بكلية التجارة ، وعلا عبد السلام الفقي بكلية الصيدلة ، وايمان يوسف اسماعيل وسارة محمد الجمال وهند رضا القسط وشيماء محمد هاشم وزهور ذكريا السعيد بكلية التمريض ، ودينا أحمد الملا ، ورحاب عبد الفتاح هلال وأحمد عبد الحميد أبو عمر وصهباء محمود جاد الله ونيفين أبو بكر شلبي ومحمد رشدي الطباخ وأيمن يوسف التباع وسمر عبد الحميد طبرة واسماء عبد الرؤوف القفاص وأحمد محمود الشرابي ودينه صبري ميخائيل ومحمد ابراهيم العيسوي بكلية الطب ، وسهام ابراهيم الفقي وزينب مسعود البليطي وميلودي محمد سعد ومنى ابراهيم خلف الله وهشام محمد كاظم بكلية التربية الرياضية.
بالإضافة إلى الموافقة على منح 28 درجة دكتوراه و 51 درجة ماجستير، و 12 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.
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