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تراجع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاستثمار

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:38 ص
تراجع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاستثمار بورصة خليجية
كتب- هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% خاسرا عدد 0.33 نقطة ليصل إلى مستوى 1413.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.
 
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 4.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 919 ألف دينار  بحرينى.
 
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة 3.68% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.85%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 6.41% مدفوعة بسهم عقارات السيف بنسبة 1.82%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.65%، وصعد قطاع البنوك التجارية بنسبة 3.07% مدفوعة بسهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.93%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.61%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.18%.
 
 

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