تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 25.6 مليار جنيه خلال شهر مارس

كتب هانى الحوتى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 25.6 مليار جنيه خلال شهر مارس المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.9 مليار ورقة منفذة على 458 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 33.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.9 مليار ورقة منفذة على 617 ألف عملية خلال الشهر الماضى.

أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 19.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 31.98 مليون ورقة منفذة على 3265 عملية خلال شهر مارس الماضى؛ واستحوذت الأسهم على 80.4% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.60%، وفقاً للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 15.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 3.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 276 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3 مليار جنيه، بحجم تداول 593 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 135 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 18.3 مليار جنيه بحجم تداول 3.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 412 ألف عملية.