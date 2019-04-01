تحويل 6.5 مليون جنيه مستحقات تأمينية لـ26 مصريا عملوا فى اليونان

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأثينا- اليونان، نجح فى تحويل 331 ألفا و262 يورو، أى ما يعادل حوالى 6.5 مليون جنيه مصرى، لـ 26 مصريا تقدموا بطلبات لتحويل اشتراكاتهم التأمينية إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى مصر كمستحقات الاشتراكات التأمينية لهم، عن الفترة التى قضوها فى اليونان.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إنه فى اتصال مع المستشار العمالى باليونان أشرف فؤاد، أوضح أن هذه المستحقات تم تحويلها من مؤسسة التأمينات الاجتماعية "الإيكا" اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فضلا عن إرسال مستندات الصرف الخاصة بكل اسم على حدة، وذلك للقيام بإعلان أسماء المستحقين بمستحقاتهم.

وكشف المستشار العمالى عن أن إجمالى الاشتراكات التأمينية التي تم تحويلها من سبتمبر 2017 بلغ 2.7 مليون يورو لنحو 231 مصريا.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد كلف، مكتب التمثيل العمالى بأثنيا، بالمتابعة الدورية مع الجانب اليونانى لكافة المستحقات التأمينية للمصريين الذين قضوا فترات معينة، فضلا عن الحالات الحرجة، ودراسة ومراجعة ملفاتهم تمهيدا لإجراء جدولة سداد مستحقاتهم، فضلا عن حل جميع القضايا والمشاكل العمالية للوقوف على المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بصفة ودية أو عن طريق القضاء.