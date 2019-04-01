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الإثنين، 01 أبريل 2019 07:17 م
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تحرير 315 مخالفة وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات فى حملة مرورية بمطروح

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:06 م
تحرير 315 مخالفة وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات فى حملة مرورية بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح ـ حسن مشالى
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 315 مخالفة مرورية وتحصيل 5 ألاف جنيه غرامات فورية.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري فى 44 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 

 

 


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