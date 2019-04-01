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تحرير 1268 مخالفة مرورية وفحص 42 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:44 ص
تحرير 1268 مخالفة مرورية وفحص 42 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله مروريه-ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه، مدير إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1268 مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى، رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحص 42 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 20 شقة مفروشة و23 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا شخصين منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 7 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.


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