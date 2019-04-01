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تجديد حبس المتهم بقتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر 15 يوما على ذمة التحقيقات

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:09 ص
تجديد حبس المتهم بقتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر 15 يوما على ذمة التحقيقات حبس - ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس المتهم بقتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر بقرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون لسرقتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
كانت مديرية أمن المنوفية، تمكنت برئاسة اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، من كشف لغز غموض حادث مقتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر بقرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية .
 
كما تمكن فريق البحث، برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والذى ضم كل من، العميد محمد على مدير فرع البحث بمركز أشمون، والمقدم محمد السخاوى رئيس مباحث المركز، والملازم أحمد السباعى معاون مباحث المركز، من فك لغز العثور على الجثة بقرية رملة الانجب دائرة المركز .  
 
وكشف فريق البحث، بعد العديد من الخطط البحثية المتورط فى واقعة مقتل "نفيسة محمد قنديل" 72عاما، بمنزلها، وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عادل س م" 34 عاما، نجار مسلح، ومقيم بقرية رملة الانجب، وعلى صلة قرابة بالمجنى عليها، ووالدته "نادية حافظ مطر" نجلة عم زوج المجنى عليها .
 
وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، حيث توجه ليلا لمسكن المجنى عليها، وقام بكسر باب البلكونة نظرا لخبرته فى مجال نجارة المسلح، وحال دخولة المسكن فوجئ بها تستيقظ من نومها على إثر صوت الباب اثناء فتحه، مما دفعه إلى قتلها حتى لا ينكشف سره، وعثر على مبلغ مالى قدرة 4 آلاف جنيه ولاذ بالفرار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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