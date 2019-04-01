تأخر إقلاع 5 رحلات بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، تأخر إقلاع 5 رحلات بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع شركة لوفتهانزا للطيران رقم 8291، المتجهة إلى فرانكفورت، ورحلة شركة النيل للطيران رقم 51، المتجهة إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلة خطوط فلا ناس، رقم 871 المتجهة إلى مدينة أبها بالسعودية، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأوضحت المصادر، أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلتا شركة الخطوط التركية للطيران رقم 691 المتجهة إلى مدينة إسطنبول، وتأخر رحلة الخطوط الإيطالية رقم 802، المتجهة إلى مدينة ميلان.