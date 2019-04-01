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الإثنين، 01 أبريل 2019 02:23 م
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تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بالأهرام لسرقته لـ 22 أبريل

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:08 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بالأهرام لسرقته لـ 22 أبريل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات الجيزة، المتعقدة بالعباسية، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن لسرقته بمنطقة الأهرام، لجلسة 22 أبريل لسماع شهود الإثبات.
 
صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل، وأحمد عبد العزيز إبراهيم ونادر محمد حسن ومدحت سالم رمضان، وسكرتيرة سيد نجاح وأحمد رضا.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "بلال ر، والسيد ع، وَعَبَد الله م"، تهمة قتل المجنى عليه "نبيل زكريا" عمدا مع سبق الإصرار، بأن تسللا إلى مسكنه ودخلا إلى غرفة نومه وباغته المتهم الثانى بضربة على رأسه، فيما طعنه المتهم الثالث بسلاح أبيض، فتمكنا بتلك الوسيلة من سرقة محتويات الشقة والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية وفرا هاربين.
 
 
 

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