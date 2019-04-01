تأجيل محاكمة سائق وربة منزل لشروعهم فى قتل سيدة وسرقتها بروض الفرج لـ3 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة سائق توكتوك وربة منزل لشروعهم في قتل أخري لسرقتها بروض الفرج لجلسة 3 إبريل لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محسن مبروك وعضوية المستشارين محمد عبدالمالك وأحمد أبو عمرة وجمال الرحماني وأمانة سر محمد عطية وحمدي محمد.

جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين " جابر ك م " 22 عام سائق توكتوك ، " كريمة ح ح " 19 عام ربة منزل لأنهم في يوليه 2018 شرعوا في قتل المجني عليها " عليه محمد حسن " بأن قاموا بالتجول ليلا للعبث في الأرض مستبيحين أرواح المواطنين لسرقة ممتلكاتهم الخاصة فقاموا بالإستقرار علي سرقة المجني عليها ألا أنها حاولت الأستغاثة والتصدي لهما لمنعهما ولكثرتهم عليها قامت المتهمة الثانية بتكميم فمها بوضع مناديل مخدرة فضعفت وخارت قواها ولكنها لم تكتفي بذلك قامت بضربها عدة ضربات علي رأسها مستخدمة أداة " فاظة " فقامت بالإستعانة بالمتهم الأول لإستكمال مخططهم فانهال عليها بالضرب بأن قام بضربها عدة ضربات مستهدفة رأسها " شومة " كادت أن تزهق روحها.

وجاء في أقوال " عليه م ح " 67 عام ربة منزل أنه حال تواجدها بمحل سكنها أبصرت المتهمين يطرق أحدهما الباب وما أن تقابلت معهما حتي تفاجئت بالمتهمة الثانية تضع علي فمها مناديل مخدرة ولم تكتفي بذلك بل قامت بتسديد عدة ضربات علي رأسها بإستخدام فاظة فاستنصرت بالمتهم الأول لإكمال مخططهم وأنهال عليها بالضرب فوق رأسها بشومة قاصدين من ذلك إزهاق روحها للتمكن من سرقة مشغولاتها الذهبية.