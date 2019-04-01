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بلاغ يتهم الهارب أيمن نور بالتحريض على مؤسسات الدولة

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:28 م
بلاغ يتهم الهارب أيمن نور بالتحريض على مؤسسات الدولة الهارب أيمن نور - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 4015 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الهارب أيمن نور مالك قناة الشرق الإخوانية بالتحريض على مؤسسات الدولة.
 
ونص محمود فى بلاغه، إن أيمن نور العميل المتآمر ضد بلده يخطط ويدبر مع جهات أجنبية خارجية للسعى لقلب نظام الحكم فى مصر ، من خلال تحريضه على مؤسسات الدولة، لمنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، ونشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وذلك من خلال مخططات خارجية مع بعض الأجهزة المخابراتية المعادية لمصر وقياداتها ومؤسساتها، وهى نفس الأهداف التى تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية المقيمة فى تركيا وقطر والتنظيم الدولى لتلك الجماعة .
 
وأشار محمود، إلى أنه بات من الواضح، أن المتآمر أيمن نور يتاجر بخيانته لوطنه مقابل تلقيه تمويلات مالية مشبوهة من جهات مختلفة لتنفيذ تلك المؤامرة الحقيرة المعروف أطرافها، للتآمر ضد مصر وشعبها، لافتا إلى أن أيمن نور أصبح يتشارك فى جميع الأعمال الإرهابية الإجرامية لجماعة الإخوان الإرهابية، وأصبح يدير لهم تلك الأعمال لتنفيذ مخططاتهم ضد مصر، مضيفا أن الاتهامات الموجهة لأيمن نور عقوبتها تصل للإعدام لخيانة بلده .
 
وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للهارب أيمن نور، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإدراجه على قائمة النشرة الحمراء، وإخطار الانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
 
 

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