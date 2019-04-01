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انهيار منزل فى شبين القناطر دون خسائر بشرية

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:26 ص
انهيار منزل فى شبين القناطر دون خسائر بشرية انهيار منزل - صورة أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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انهار منزل بقرية القشيش مركز شبين القناطر دون خسائر أو إصابات بشرية، حيث تبين أن المنزل مقام على الأراضى الزراعية وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر من عمليات النجدة، يفيد بانهيار جزئى بمنزل عشوائى بناحية القشيش دائرة المركز.

أخطر اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية.

وبالفحص تبين أن المنزل محل البلاغ مكون من طابق واحد مكون من ثلاث غرف وصالة وحظيرة ماشية على مساحة 250 متر تقريبا، داخل أرض زراعية ومقام بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق والألواح الخشبية، ملك "ناصر. م. م" 45 سنة سائق وتبين وجود انهيار جزء من حائط غرفة المعيشة من الناحية الغربية بمساحة 2 × 1.50 متر تقريبا، وكذا انهيار جزء من حائط حظيرة الماشية بمساحة 1.50 × 2 متر تقريبا.

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحصتحرر عن ذلك المحضر رقم 2858 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2019م، وتولت النيابة التحقيق.


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