انفوجراف.. 10 شائعات نفتها الحكومة فى أسبوع

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد 10 شائعات انتشرت فى 7 أيام خلال الفترة من 26 مارس -1 أبريل الجارى.

وتضمنت الشائعات إجبار الحكومة العاملين بالجهاز الإدارى على الخروج للمعاش المبكر، وحذف 172 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائى، وتحمل وزارة المالية سداد ديون هيئة قناة السويس، وتغيير سعر صرف الدولار بالموازنة الجديدة إلى 18 جنيه، وفرض ضرائب على الأسر التى لديها أكثر من طفلين، وإلقاء نفايات طبية خطرة خاصة بفحوصات فيروس سي بشوارع الجيزة، وتخصيص رقم جديد للطوارئ "16010" لإنهاء كافة الخدمات بوزارة الصحة، وانتشار أمراض وبائية بين الماشية، واعتبار الصف الثانى الثانوى تجريبيا ضمن نظام التعليم الجديد، وتسريح المؤذنين عقب تعميم الآذان الموحد.