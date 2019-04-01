اليونان تعلن الطوارئ فى جزيرتى كارباثوس وكاسوس بسبب الأمطار الغزيرة

آثينا (أ ش أ)

أعلن حاكم إقليم بحر إيجة الجنوبى جيورجوس هاتزيماركوس، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ فى جزيرتى كارباثوس وكاسوس اليونانيتين بعد تعرضهما لأضرار جسيمة بسبب هطول الأمطار الغزيرة فى نهاية الأسبوع الماضى.

وتسببت الأمطار الغزيرة التى ضربت الجزيرتين يومى الخميس والجمعة فى فيضان الأنهار على الجزيرتين، حيث اجتاحت المياه الشوارع وأزاحت السيارات وتسببت فى حدوث انهيارات أرضية ومشاكل مرورية ولكن لم تقع أية إصابات بحسب صحيفة "كاثمرينى" اليونانية.

ومن المقرر أن يبدأ مهندسو الدولة فى تقييم مدى الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم.