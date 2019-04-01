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اليابان تعلن شعار الإمبراطور المقبل وتقتبسه لأول مرة من تراثها الوطنى

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:59 ص
اليابان تعلن شعار الإمبراطور المقبل وتقتبسه لأول مرة من تراثها الوطنى امبرطور اليابان
طوكيو(أ ش أ)
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أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، أن عهد اليابان الجديد الذى يبدأ فى الأول من مايو المقبل سيطلق عليه اسم "ريوا" أى الباعث إلى السلام، وأنها اقتبسته من الأدب اليابانى الوطنى وليس من الصينى كما تجرى العادة.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن ولى العهد الأمير ناروهيتو سيتولى العرش فى ذلك اليوم، لخلافة والده الإمبراطور أكيهيتو.

كما نقلت الوكالة عن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى قوله فى هذا الشأن، إنه تم اختيار شعار العصر الإمبراطورى الجديد بـ"ريوا" من أجل تكريم أشخاص تفانوا فى عملهم لتطوير الثقافة اليابانية.

وأضاف آبى أنه تم تبنى الشعار من الكلاسيكية اليابانية لأول مرة منذ أكثر من 1300، حين بدأ تفعيل نظام الإمبراطورية فى البلاد ... ويقول المراقبون إن هذا الاختيار يعكس الميول القومية لحكومة آبى المحافظة.

ويعد شعار المرحلة الإمبراطورية مسألة ذات اهتمام عام كبير فى اليابان حيث سيتم استخدامه على نطاق واسع فى التقويمات والصحف والوثائق والشهادات الرسمية بما فى ذلك رخص القيادة.

وكان الإمبراطور الحالى لليابان أكيهيتو، قد أوضح فى كلمة خاصة ألقاها على الشعب فى شهر أغسطس 2016، أنه لم يعد قادرا على أداء مهامه بسبب كبر سنه، وأنه يرغب فى تسليم العرش الإمبراطورى إلى ولى العهد.

وفى ديسمبر 2017، قررت لجنة شؤون الأسرة الإمبراطورية أن يكون يوم 30 أبريل، هو يوم تقاعد الإمبراطور أكيهيتو وأن يعتلى ولى العهد عرش البلاد فى 1 مايو 2019.

 


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