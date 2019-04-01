الموازنة العامة الجديدة ترفع شعار المواطن أولا.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان الموازنة العامة الجديدة ترفع شعار المواطن أولا، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، الموازنة العامة الجديدة ترفع شعار المواطن أولا.. تستهدف رفع معدل النمو إلى 6% وخفض البطالة ل 9% عبر توفير فرص عمل حقيقية.. وخفض العجز الكلى بالموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلى والدين العام لـ89 %.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ المعارضون عبروا عن آرائهم بكل حرية وشفافية دون قيد أو سقف.. «لا إقصاء ولا تخوين».. شعار البرلمان فى جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية.. الحوار يفتح أفقاً جديداً للمشاركة بالحياة السياسية.. خطوة قوية نحو ترك سياسة الصوت العالى.. والناتج تعديلات مُعبرة عن حالة المجتمع

ـ الحلقة الأولى.. اعترافات المتهم الرئيسى فى «نص تحقيقات» حادث الواحات تكشف: تركيا والإخوان نقلوا الإرهابيين المصابين للعلاج بأنقرة

ـ «سبالك» أكبر ورشة خراطة لصيانة السفن النهرية بأسوان بدعم «المشروعات الصغيرة»

ـ الموازنة العامة الجديدة ترفع شعار المواطن أولا.. تستهدف رفع معدل النمو إلى 6% وخفض البطالة ل 9% عبر توفير فرص عمل حقيقية.. وخفض العجز الكلى بالموازنة إلى 7.2 % من الناتج المحلى والدين العام لـ89 %

ـ «مدبولى» يتحرك لتنفيذ قرارات الرئيس بالعلاوة وزيادة المعاشات مطلع يوليو.. رئيس الوزراء يوجه بإنجاز مشروع قانون العلاوات لإقراره وإحالته للبرلمان

ـ إحالة المصابات للعلاج بالمجان.. مبادرة الرئيس للكشف عن سرطان الثدى تنطلق بـ12 وحدة مجهزة

ـ علاج «الغلو» بالكتاب والسنة.. المواجهة تكون بجمع المفاهيم المغلوطة وبيان حقيقتها

ـ «السكك الحديدية» تضاعف غرامات «التزويغ».. و30 جنيها عقوبة مخالفى الـ VIP.. لا دخول للمحطات بدون تذاكر.. والغرامات 20 و10 و5 جنيهات يحصل الكمسارى على 40 % منها

ـ لاسارتى يطالب باستعادة الانتصارات.. الأهلى يتحدى الاتحاد فى مهمة ثأرية بالإسكندرية

ـ ضبط أوراق تضم تحركات الإخوان مع سيدة أثناء زيارتها لزوجها بسجن طرة.. تعليمات لعناصر «الإرهابية» فى السجون بالصبر والإنفاق على أسرهم وقرب العودة

ـ الجامعات تستعد لإعلان جدول امتحانات نهاية العام.. والانطلاق 1 يونيو