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الإثنين، 01 أبريل 2019 01:07 م
خالد صلاح
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"المنصور" تقدم خصما كبيرا على غيار الزيت والمصنعية لعملائها القدامى

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:48 م
"المنصور" تقدم خصما كبيرا على غيار الزيت والمصنعية لعملائها القدامى سيارات شيفروليه
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أعلنت " المنصور للسيارات " عن عرض خاص طوال شهر إبريل  لملاك  " شيفروليه " و " أوبل " موديلات ما قبل 2016، يتضمن العرض حصول العملاء على أسعار خاصة لغيار الزيت والفلتر بأسعار ليس لها مثيل في السوق المصري.
 
ويتميز العرض بأنه تم إعداده خصيصا لعملاء " شيفروليه " والذين يمتلكون سيارات " لانوس " و " أفيو " و " أوبترا " و " كروز "  موديلات ما قبل 2016 ، وسيتكمن هؤلاء العملاء من تغيير زيت ( 10000 كم ) + فلتر زيت بـ500 جنيه فقط.
 
وبالنسبة لعملاء " أوبل "  سيتمكن العملاء الذين يمتلكون سيارات  " كورسا "  و " أسترا  " و " إنسيجنيا " من تغيير زيت ( 10000 ) كم + فلتر وذلك بمبلغ 900 جنيه. 
 
ولا تقتصر عروض " المنصور للسيارات " على الزيت والفلتر فقط ، ولكن العرض يمتد لأكثر من ذلك فمازال بمقدور العملاء الحصول على فحص مجانى و خصم يصل إلى 20% على قطع الغيار والمصنعية، ويسري هذا العرض بدءا من إبريل الجاري ولفترة محدودة داخل أي من مراكز خدمة المنصور للسيارات.
 
الجدير بالذكر أن هذا العرض يحقق إستفادة قوية جدا لعملاء شيفروليه و أوبل ، وستتم عمليات تغيير الزيت والصيانة داخل " التوكيل " وهو المكان الذي يقدم خدمات ما بعد البيع بطريقة متطورة وآمنة  تحافظ على إستثمارك  
وليست هذه هي المرة الأولى التي يحظى فيها العملاء القدامى برعاية خاصة من " المنصور للسيارات " فقد أطلقت الشركة عرضا مشابها أكتوبر الماضي إستفاد منه عدد كبير من عملاء " شيفرولية " و " أوبل " ، والآن " المنصور للسيارات " تكرر الأمر ذاته لتؤكد دوما شعارها  مع المنصور .. أنت في أيد أمينة.
 
 

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شفرولية

المنصور

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