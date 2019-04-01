المالية: انتهاء الميكنة الكاملة لـ"الضرائب" 2020 ودورات تدريبية للعاملين

كتب - أحمد يعقوب

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية 3 جولات تفقدية، أولها مركز كبار الممولين للمهن الحرة ومأمورية ضرائب مهن حرة ثان بمدينة نصر والثالثة بمأمورية ضرائب مهن حرة أول بجاردن سيتي، وذلك لتفقد سير العمل، وحفز العاملين على بذل المزيد من الجهد خلال الموسم الحالي لتقديم الإقرارات الضريبية من الأشخاص الطبيعية والتي انتهت الأحد 31 مارس 2019 وإقرارات الأشخاص الاعتبارية التي تنتهي 30 أبريل 2019.

وأكد وزير المالية خلال زيارته التفقدية لمركز كبار الممولين للمهن الحرة، أن المركز يعد نموذجًا متميزًا يحتذى به ونستطيع تكراره على كافة مناطق مصلحة الضرائب، لافتًا أنه خلال العام القادم سيكون هناك مبان جديدة مثل مبنى الضرائب بمدينة بورسعيد والذي تم اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذه في أسرع وقت ممكن، والمبنى المجمع للمصالح الإيرادية بمدينة الشيخ زايد والذي يتم الانتهاء منه قريبًا.

وقال إنه سيتم التنسيق مع القطاع المصرفي لتوفير مقرات للبنوك داخل المأموريات الضريبية تسهيلًا على الممولين وإنهاء كافة الإجراءات وتحصيل الضريبة إلكترونيًا في مقر المأمورية، مضيفًا أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء مقرات ضريبية جديدة وتحديث المقرات الفاعلة حاليًا منتصف 2020.

وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجولة التفقدية لمأمورية ضرائب المهن الحرة بمركز كبار الممولين اجتماعًا مع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة، وأشار إلى أن مصلحة الضرائب خلال العامين القادمين ستشهد تطورًا ملحوظًا تجعلها في مصاف مصالح الضرائب العالمية، حيث سيتم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب واستكمال كافة إجراءات الميكنة الشاملة التي تتضمن تقديم الإقرارات إلكترونيًا واعتماد رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول مع حرص الوزارة على دعم الكوادر الفنية والإدارية وتوفير ظروف أفضل للعمل.

وأكد أن خطوات الميكنة التي اتخذتها مصلحة الضرائب أدت إلى تخفيف الضغط ليس فقط على الممولين ولكن أيضًا على العاملين، وساعدت على خلق ظروف عمل جيدة تساعد الموظف على التركيز في عمله الأساسي.

وأوضح الوزير أنه عند تطبيق أي من الأنظمة الجديدة لتحسين بيئة العمل نواجه عددا من التحديات والصعوبات، ولكن مع دوران دولاب العمل وبحث ومناقشة تلك المشكلات يتم تداركها بشكل سريع، لافتًا إلى أنه عندما تم بدء العمل بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة واجهتنا بعض الصعوبات نتيجة لتحول سير العمل إلى نظام إلكتروني متطور وسرعان ما تم الوقوف على تلك المشكلات واتخاذ كافة التدابير لسرعة حلها.

وشدد الوزير، على دعم الوزارة المستمر والكامل نحو رفع كفاءة العاملين وقدراتهم العلمية من خلال تقديم دورات تدريبية وتعليمية وورش عمل سيتم عقدها خلال الفترة القادمة، حيث من المقرر أن تقوم الوزارة بتفعيل عدد من البروتوكولات بالتعاون مع الجامعات المصرية لتقديم الدورات والورش الملائمة لطبيعة عمل العاملين بالوزارة.

وخلال جولته بمأمورية ضرائب مهن حرة أول بجاردن سيتى، فوجئ وزير المالية بالتكدس الشديد بالمأمورية، وأصدر فورا توجيهات مشددة وصارمة لكل المسئولين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات ووضع الخطط البديلة لهذه الفترة الحرجة من موسم الاقرارات، مشددا على ضرورة استغلال كل الأماكن المتاحة لتوفير أماكن انتظار لائقة للممول مع إتاحة العديد من منافذ تقديم الاقرارات وتحصيل الضريبة المستحقة داخل المأمورية لاستيعاب الاعداد الكبيرة والزحام الشديد من الممولين.

ورغم أن المسئولين داخل المأمورية أكدوا أن هذا الزحام يتكرر سنويا فى اخر يومين من موسم تقديم الاقرارات، إلا أن الوزير أكد على ضرورة أن تتخذ كل مأمورية كافة المبادرات والإجراءات التي تساعد في تقديم كافة التسهيلات للممول الذى يحرص على أداء حق الدولة.

وأضاف وزير المالية إلى أنه كمسئول ومعه قيادات مصلحة الضرائب، فإنه يقع على عاتقهم مسئولية توفير ظروف عمل ملائمة للممولين الذين يحرصون على أداء حق الدولة وللعاملين كي يؤدوا عملهم على الوجه الاكمل، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتحديث البنية التحتية والتكنولوجية وتوفير كافة الاجهزة والادوات اللازمة للعمل من أجهزة طباعة وحاسبات واوراق بما يضمن تحسين سير منظومة العمل وسرعة الاداء، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاجراءات المتعلقة بزيادة الكوادر الفنية بالمصالح الضريبية بما يلائم الملفات المختلفة والموجودة بمركز كبار الممولين للمهن الحرة بالإضافة الى تزويد كافة المصالح الضريبية باحتياجاتهم من اجهزة الحاسب الألى المطورة والحديثة.

وفى إطار حرصه على الوقوف على كافة المعوقات والتحديات التي تواجه العاملين، استمع وزير المالية خلال الجولة الى اراء العاملين حول مدى نجاح تجربة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونياً حيث أثنى العاملون على نجاح تلك التجربة باعتبارها خطوة هامة في الطريق الصحيح نحو الارتقاء بمصلحة الضرائب.

ومن جانبه، شجع الوزير العاملين على تقديم الأفكار والمقترحات التي من شأنها زيادة الحصيلة بشكل فورى، قائلا: "إن الأفكار والمبادرات هي التي تأتي بالحصيلة وتعمل على زيادتها قائلا، إنه على استعداد تام لاتخاذ كافة القرارات لتنفيذ هذه المقترحات والأفكار بعد دراستها ومراعاة كافة النقاط التي أثارها العاملون خلال الجولة".

وأوضح أن مجهود العاملين بمصلحة الضرائب يصب في صالح البلد كلها، حيث إن 75% من إيرادات الدولة تعتمد على حصيلة الضرائب، وبالتالى فإن مصلحة الضرائب داعم قوى فى تحسين الوضع الاقتصادي لمصر.