المارينز: طائرات أمريكية أجرت تدريبات من هاواى لكوريا الجنوبية الشهر الماضى

سول (أ ش أ)

قال قائد فريق المحيط الهادئ لقوات المارينز الأمريكية الجنرال روى كرافاروتا إن 14 طائرة أمريكية قامت بتدريبات خاصة من ولاية هاواى الأمريكية إلى كوريا الجنوبية خلال شهر مارس الماضى.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، عن الجنرال كرافروتا قوله إنه سيقدم محاضرة تحت عنوان "دور قوات المارينز فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسبل تعزيز التعاون بينهما" فى المنتدى الدولى الـ70 بمناسبة مرور 70 عاما على تشكيل قوات المارينز فى قاعة المؤتمرات الدفاعية فى يونج سانج بالعاصمة الكورية الجنوبية سول.

وأضاف: "شهدنا تحسنا فى استعدادات قوات المارينز والقوات البحرية الكورية الجنوبية كلما زرنا كوريا الجنوبية لإجراء التدريبات، وقمنا بنشر 14 طائرة خلال الشهر الماضى منها 4 من طائرات اسبرى من طراز MV-22، و4 من الطائرات المروحية من طرازCH-53 و4 طائرات مروحية كوبرا وطائرتين من طراز UH-1H من هاواى إلى كوريا الجنوبية".

وتابع "بالنسبة للجنود المتمركزين فى هاواى كانت فرصة جيدة لإجراء التدريبات مع قوات المارينز والقوات الخاصة فى كوريا الجنوبية، وتحسنت جاهزية قوات المارينز الأمريكية من خلال هذه التدريبات مع القوات الكورية الجنوبية".

ولم يكشف النقاب عن إجراء التدريبات المشتركة بين القوتين الكورية الجنوبية والأمريكية فى شهر مارس الماضي.

وأشار القائد كرافاروتا إلى إمكانية هبوط طائرة ستيلسF-35B الأمريكية على سفينة النقل الضخمة " مدمرة دوكدو الحربية ومدمرة مارادو التابعتين للقوات الكورية الجنوبية فى تدريبات عادية، مؤكدا إمكانية هبوط الطائرة الأمريكية على مدمرة مارادو إذا قامت المدمرات بالتدريبات المشتركة بين البلدين بصورة مشتركة.