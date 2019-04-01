المؤشر الرئيسى للبورصة يقترب من مستوى 15 ألف نقطة بأولى جلسات إبريل

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بنسبة 1.47% بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر إبريل، ليقترب من مستوى 15 ألف نقطة، وسط مشتريات عربية وأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.458 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 125 مليون ورقة مالية بقيمة 831 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.15% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.8%، والعرب على 11.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.50%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 40.9 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 9 مليون جنيه، 341 ألف جنيه، 3.6 مليون جنيه، 47.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 14954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2394 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 19020 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1739 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 482 نقطة.

وارتفعت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.