القبض على نصاب الاستثمار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على شخص حاصل على دبلوم صنايع، بتهمة النصب والاحتيال على عامل حاصل على ليسانس حقوق والاستيلاء منه على مبلغ مالى 50 ألف جنيه نظير استثماره فى تجارة المنظفات والحصول على ربح من تشغيل الأموال، دون الوفاء بالتزامه.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة، من "خالد .أ. إ" 50 عام حاصل على ليسانس حقوق مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بتضرره من "عزت. س.م" 50 عام حاصل على دبلوم صنايع مقيم دائرة مركز أبوصوير، لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى 50 ألف جنيه لاستثمارها فى تجارة المنظفات، بعد إيهامه على غير الحقيقة باستثمار هذا المبلغ فى تجارة المنظفات والحصول على ربح شهرى للمبلغ دون الوفاء بالتزامه قبله.

وبإجراء التحريات تبين صدق ما جاء فى بلاغ الشاكى وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على المتهم.

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.