القبض على منجد وعاطل حولا ورشتهما وكرا لتصنيع الأسلحة بشبرا الخيمة

القليوبية - فريق المحافظات

ألقت مباحث القليوبية القبض على منجد وعاطل لاتخاذهما ورشة الأول وكرا لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام كل من:- "مصطفى.خ" شهرته البرديسى، 29 سنة، منجد، محكوم عليه فى جناية "سلاح"، و"مصطفى.م" 27 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضية سرقة متنوعة، باتخاذهما ورشة كائنة بمسكن المتهم الأول لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية.

وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبالتفتيش تم ضبط 2 سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، 6 طلقات من ذات العيار، مكواة لحام، 26 قطعة حديد بطول 20 سم، 2 قطعة حديد بطول 40 سم، 7 مواسير- جراب جلد، 2 حجر جلخ، سنفرة - جزء من هيكل سلاح فرد، خزينة طبنجة صوت، 3 هواتف محمولة، هيكل طبنجة صوت، 3 مفكات، سلاح أبيض سنجة - 2 سلاح أبيض مطواة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بصحتها وتولت النيابة التحقيق.

وعلى جانب آخر، ألقت مباحث مرور القليوبية، القبض علي عاطلين لقيامهما بأعمال السمسرة وفرض الإتاوات علي المواطنين بوحدة مرور عرب العليقات بدائرة مركز الخانكة، تم التحفظ علي المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد أحمد صبيح مدير مرور القليوبية، بضبط كل من "أحمد . ع. س" 34 سنة، عاطل ومقيم عرب جهينة – دائرة مركز شبين القناطر، السابق اتهامه في عدد 3 قضايا مخدرات، حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة أمام وحدة مرور عرب العليقات دائرة مركز الخانكة، بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 60 جنيها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كما تم ضبط "أحمد.س" 30 سنة، عاطل لقيامه بممارسة أعمال السمسرة بوحدة مرور عرب العليقات - مركز الخانكة، دون وجه حق، وبتفتيشه عثر بحوزته علي الآتي مبلغ 200 جنيه عملات ورقية مختلفة- 3 نماذج فحص فنى 101 مرور، 2 فحص بيئى، 1 شهادة مخالفات، 4 صور بطاقة رقم قومى بأسماء مختلفة، 1 إيصال توريد نقدية، 2 نموذج فحص طفاية، 2 صورة شهادة ميلاد، 2 نموذج 351 مرور، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.