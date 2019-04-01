القبض على صاحب مطحن بحوزته 4 أطنان بن مجهول المصدر فى المقطم

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط 4 أطنان بن مجهول المصدر داخل مطحن بدون ترخيص بالمقطم، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح ضباط مباحث التموين بالقاهرة، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط المدير المسئول عن مطحن "بن" غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة المقطم لإنتاجه وتعبئته كميات من "البن" المغشوش، مستخدماً خامات مجهولة المصدر ، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها إسم وعلامات تجارية مقلدة لكبرى الشركات.

وتم ضبط كميات قدرها (4,500 طن بن– 20,300 ألف عبوة فارغة مدون عليها الاسم والعلامة المشار إليها معدة للتعبئة) تمهيداً لطرحها للبيع بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.