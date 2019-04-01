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الإثنين، 01 أبريل 2019 03:56 م
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القبض على المتهمين بسرقة صيدلى بالإكراه فى الهرم

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:55 م
القبض على المتهمين بسرقة صيدلى بالإكراه فى الهرم حملة أمنية-أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة صيدلي داخل مسكنه بالإكراه، وكشفت التحريات أن المجني عليه اتفق مع فتاتين على ممارسة الرذيلة مقابل حصولهما على مبلغ مالي، إلا أن المتهمتين اتفقتا مع باقي المتهمين لسرقته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تعرض صيدلي للسرقة بالإكراه داخل مسكنه على يد عدد من الأشخاص. 
 
وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الصيدلي تعرف على فتاتين واتفق معهما على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي، وقررت الفتاتين سرقته فاستعانتا بـ 3 عاطلين وسهلوا لهم دخول الشقة، حيث هددوا الصيدلي واستولوا منه على نبل مالي وهاتف محمول، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

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