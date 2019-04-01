video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الفنانة نجوى إبراهيم: عندما تشارك فى مشروع اختار اللى بيحب أمه وبيخاف عليها

الإثنين، 01 أبريل 2019 08:17 م
الفنانة نجوى إبراهيم: عندما تشارك فى مشروع اختار اللى بيحب أمه وبيخاف عليها الفنانة نجوى إبراهيم
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ،علي المكانة السامية التي تحتلها الأم في كل الأديان وقال في الإحتفال بعيد الأم الذي نظمته إدارة التنمية البشرية بالمحافظة، بحضورالفنانة نجوي ابراهيم والأمهات العاملات بالديوان العام للمحافظة ، وقال اننى على قناعة كاملة بأن كل الأمهات مثاليات و يستحقن التكريم مع كل طلعة شمس .

 
ومن جانبها أعربت نجوي ابراهيم عن سعادتها لوجودها بين أمهات محافظة الدقهلية في يوم تكريمهن، وقالت هناك نصيحة يجب أن تكون فى ذهنك دائما، وهي لكل من يفكر فى مشاركة أحد بمشروع والعمل معه والزواج ، ضع يدك مع يد من يحب أمه، وأسأل على الشخص وإذ كان بار بأمه ويخاف عليها ويحبها ويصونها ، وحريص على صلة الرحم مع اقاربه واشقائه فاطمئن له واشتغل بدون تردد.
 
وقالت : وإذا كان غير ذلك فابتعدوا عنه فورا، مشيرة إلى انها انتقدها العديد على استضافة الفنان محمد رمضان فى أولي الحلقات ببرنامج بيت العيلة، ولكن أشارت إلى أن الفنان محمد رمضان يحب أمه جدا، وهذا ما جعلنى أفكر فيه وقولت وقتها أن هذا الولد سوف ينصلح حاله، بسبب علاقته بأمه والتى يذكرها فى كل وقت.
 
ثم قام الدكتور كمال شاروبيم بتكريم 5 أمهات مثاليات و9 من الموظفات المثاليات و2 من العاملات بالديوان العام للمحافظة وقال إننا نكرم اليوم أمهات قدمن الكثير من أجل بلدهن وقدمن أعز ما تملكن الزوج والأبن والأخ فداءا لهذا الوطن الذي نحبه جميعا ونعمل معا علي تقدمه ورفعته.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية يفتتح ملعب بمركز شباب ميت مزاح بتكلفة 1.5مليون جنيه

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

الفنانة نجوي ابراهيم

محافظ الدقهلية




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة