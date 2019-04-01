الفنانة نجوى إبراهيم: عندما تشارك فى مشروع اختار اللى بيحب أمه وبيخاف عليها

ومن جانبها أعربت نجوي ابراهيم عن سعادتها لوجودها بين أمهات محافظة الدقهلية في يوم تكريمهن، وقالت هناك نصيحة يجب أن تكون فى ذهنك دائما، وهي لكل من يفكر فى مشاركة أحد بمشروع والعمل معه والزواج ، ضع يدك مع يد من يحب أمه، وأسأل على الشخص وإذ كان بار بأمه ويخاف عليها ويحبها ويصونها ، وحريص على صلة الرحم مع اقاربه واشقائه فاطمئن له واشتغل بدون تردد.

وقالت : وإذا كان غير ذلك فابتعدوا عنه فورا، مشيرة إلى انها انتقدها العديد على استضافة الفنان محمد رمضان فى أولي الحلقات ببرنامج بيت العيلة، ولكن أشارت إلى أن الفنان محمد رمضان يحب أمه جدا، وهذا ما جعلنى أفكر فيه وقولت وقتها أن هذا الولد سوف ينصلح حاله، بسبب علاقته بأمه والتى يذكرها فى كل وقت.

ثم قام الدكتور كمال شاروبيم بتكريم 5 أمهات مثاليات و9 من الموظفات المثاليات و2 من العاملات بالديوان العام للمحافظة وقال إننا نكرم اليوم أمهات قدمن الكثير من أجل بلدهن وقدمن أعز ما تملكن الزوج والأبن والأخ فداءا لهذا الوطن الذي نحبه جميعا ونعمل معا علي تقدمه ورفعته.