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السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:18 ص
السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السكك الحديد - صورة أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت السكة الحديد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير كالتالي:
 
 
أولا: خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة
 
ثانيا: خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :-
 
- القاهرة  / أسيوط مدة 40 دقيقة
- أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة
 
ثالثا: خط  بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة
 
رابعا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة
 
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .
 
 

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