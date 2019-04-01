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"الزراعة" تعلن فحص 415 ألف طن بطاطس مائدة للتصدير طبقا للاشتراطات

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:08 م
"الزراعة" تعلن فحص 415 ألف طن بطاطس مائدة للتصدير طبقا للاشتراطات بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
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 قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس بوزارة الزراعة، إن إجمالى ما تم فحصة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير منذ بدء موسم التصدير، حتى الآن بلغ 415 ألفا و210 أطنان، وجار الفحص بمعامل المشروع.

وأضافت مدير مشروع العفن البنى، لـ"اليوم السابع"، أن جميع الشحنات التى تم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لجميع دول العالم، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أى أمراض.

وكانت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة، أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية، من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم.


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وزارة الزراعة

تصدير البطاطس

العفن البنى

الحجر الزراعى




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