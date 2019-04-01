"الرى": إدراج قطاع التدريب الإقليمى للوزارة كجهة تدريب قومية

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور يسرى خفاجة المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم اعتماد قطاع التدريب الاقليمي للموارد المائية والرى كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتم إدراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومى.

وأضاف يسرى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن هذه الخطوة داعمة للتعريف بالقطاع وتسويقه لدي الجهات الحكومية والغير حكومية وكذلك التنسيق مع جهاتا لدولة المختلفة فى تنفيذ البرامج والدورات التدريبية بما يتماشى مع استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

وشهد قطاع التدريب العام الحالي تنفيذ العديد من الدورات التدريبية شملت (141) دورة تدريبية على المستوى المحلي ضمن الخطة التدريبية 2017/2018 ووصل عددالمتدربين بها نحو(3656) متدربا ما بين مهندسين وإداريين وفنيين من مختلف أجهزة الوزارة، في اطار التوجهات الحالية للدولة في تأهيل القيادات الشابة وتدريبها علىالمهارات الإدارية والقيادية.

كما قام القطاع لأول مرة بتنفيذ برنامج تدريبي في مجال " السلامة والصحة المهنية OSHA" ، وفي ضوء التعاون مع كل من وكالة الجايكا اليابانية والوكالة المصريةللشراكة من اجل التنمية ، فقد قام القطاع بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية على المستوى الاقليمى تضمنت تنفيذ 6 دورات تدريبية باجمالى (93) متدربا من اليمن ودولحوض النيل ودول افريقية مختلفة وذلك في مجالات متعدةة تتعلق بالمياه .

كما تم تنظيم العديد من الندوات وورش العمل شملت ورشة العمل النهائية الخاصة بدراسة الاستشاري التابع للاتحاد الأوربي لتقييم تطبيق " الإدارة المتكاملة للمواردالمائية في مصر" بهدف تحسين اسلوب إدارة الموارد المائية وتحقيق السياسات المائية لمواجهة التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر فضلا عن تنظيم ندوة "الأمن المائي وعلاقته بالأمن القومي والتي حضرها 120 مشاركا من وزارات مختلفة وممثلين عن منظمة اليونسكو.

كما شهد القطاع تنظيم 4 ورش عمل حول المشاركات الخارجية للعاملين والمهندسين بالوزارة والتي شملت دول عدة " هولندا واليابان والصين وموزمبيق وعمانوالمغرب" بالاضافة الى المشاركة في فعاليات مشروع Water Sum بمصر وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من تلك المشاركات وبحث آليات تطبيق نتائجها على عملوزارة الموارد المائية والري.