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الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيتقدم باستقالته قبل 28 أبريل

الإثنين، 01 أبريل 2019 06:22 م
الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيتقدم باستقالته قبل 28 أبريل بوتفليقة ورئيس أركان الجيش الجزائرى
كتب أحمد جمعة - عامر مصطفى
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أكدت الرئاسة الجزائرية أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة فى 28 أبريل الحالى، وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات مهمة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية.

 

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إنه بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة إصدار قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية بقصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التى ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذى سيقرر فيه استقالته.

 

وأضافت أن رئيس الجمهورية سيستقيل قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة فى يوم الأحد 28 أبريل 2019.


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بوتفليقة

رئيس أركان الجيش

الجزائر

العهدة الخامسة




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