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الإثنين، 01 أبريل 2019 07:38 م
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الحكومة الأمريكية تخطط لاستخدام اللغة العربية لجمع بيانات الإحصاء السكانى

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:09 م
الحكومة الأمريكية تخطط لاستخدام اللغة العربية لجمع بيانات الإحصاء السكانى صورة أرشيفية
أ ش أ
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ذكر تقرير إعلامى أمريكى أن الحكومة الفيدرالية تخطط لاستخدام اللغة العربية و6 لغات أخرى للمرة الأولى فى الحصول على بيانات الإحصاء السكانى لعام 2020 من المواطنين الذين لا يتحدثون الإنجليزية بشكل جيد.
ووفقا لما نشرته إذاعة "إن.بى آر" على موقعها الإلكترونى، أمس الأحد، تخطط الحكومة الأمريكية لجمع الإجابات على الأسئلة الخاصة بالإحصاء السكاني لعام 2020 بشكل رسمي للمرة الأولى بـ7 لغات جديدة يمكن أن يختار المشاركون إحداهن، وتضمنت اللغات الجديدة كلا من: العربية والفرنسية والكريولية الهايتية واليابانية والبولندية والبرتغالية والتجالوجية، لتلحق تلك اللغات بـ6 لغات أخرى كان يتم استخدامها بالفعل وهي: الإنجليزية والصينية والكورية والروسية والإسبانية والفيتنامية.
وأشارت الإذاعة إلى أن الخطوة الجديدة ستزيل عقبة أخرى أمام مشاركة الناطقين بالعربية في الإحصاء السكاني المقبل، لافتة إلى أن العربية واحدة من أسرع اللغات نموا داخل الولايات المتحدة.
من جانبها، قالت جينيفر كيم مساعدة رئيس قسم مكتب الإحصاء السكاني والمشرفة على المكتب المركزي الذي أُسّس في 2016 لترجمة نماذج أسئلة التعداد السكاني: "هذه قفزة كبيرة عما فعلناه في 2010، بزيادة عدد اللغات (لجمع البيانات عبر) الإنترنت والهاتف".
ووفقا لآخر تقدير لإحصاء المجتمع الأمريكي الصادر عن مكتب الإحصاء السكاني، يقطن الولايات المتحدة أكثر من مليون شخص ممن يتحدثون العربية كلغة أساسية في منازلهم، وأكثر من ثلثهم لا يتحدثون الإنجليزية بطلاقة.


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